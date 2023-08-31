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НовостиПроисшествия31 августа 2023 11:40

В Мичуринске 20-летняя девушка обокрала пожилую родственницу

Пенсионерка быстро обнаружила пропажу и пошла в полицию
Марина МАКОВЛЕВА

В Мичуринске неработающая 20-летняя девушка украла с карты своей пожилой родственницы 20 тысяч рублей. 69-летняя женщина обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что девушка свободно взяла карту, отправилась в банкомат и сняла 20 тысяч рублей, а потом вернула карту на место. Пенсионерка точно помнила, сколько денег должно быть на счету, поэтому быстро заметила пропажу.

- В настоящий момент подозреваемую в краже опросили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.