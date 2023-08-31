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НовостиОбщество31 августа 2023 11:20

Благодаря вмешательству прокуратуры в Моршанских школах организовали двухразовое питание для детей-инвалидов

Бесплатные обеды ребята будут получать с 1 сентября
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура города Моршанска проверила соблюдение законодательства об организации питания несовершеннолетних в Сокольниковской, Устьинской и Большекуликовской школах.

- В школах не организовано бесплатное двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, что является нарушением прав детей на охрану здоровья, - отметили в ведомстве.

Прокуратура внесла в адрес школ представления об устранении нарушений закона. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. С 1 сентября для детей данной категории в школах будет организовано бесплатное двухразовое питание.