В Тамбовской области на трассе опрокинулся автомобиль

Травмированную женщину отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы 63-летняя женщина, произошла 30 августа в 5 часов 35 минут на 343 километре автодороги «Орел - Ливны – Елец - Липецк - Тамбов», на территории Петровского района. 71-летний мужчина за рулем «LADA KALINA», не справился с управлением, съехал с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего его машина опрокинулась.

- 63-летнюю пассажирку на автомобиле скорой помощи доставили в городскую больницу имени С.С.Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.