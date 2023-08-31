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НовостиПроисшествия31 августа 2023 10:40

У жительницы Тамбовского района со двора украли кабель

Злоумышленник сдал медь в пункт приема металлолома
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию поступило сообщение о краже медного кабеля со двора жительницы поселка Селезневский. Женщина не сразу обнаружила пропажу.

- Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина, проживающий в поселке, ранее судимый за хищения, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Похищенный медный кабель молодой человек успел сдать в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело о краже. Проводится экспертиза, определяется размер материального ущерба.