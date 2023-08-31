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НовостиПроисшествия31 августа 2023 9:22

В Тамбовской области водитель "Газели" сбил 11-летнего мальчика

Ребенок ехал на самокате по тротуару
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
На ребенка наехал водитель грузовика

На ребенка наехал водитель грузовика

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 11-летний мальчик, произошла 30 августа в 13 часов 20 минут на улице Красногвардейской, 20 А города Котовска. 62-летний водитель грузовика «ГАЗ 2790», выезжая с прилегающей территории, наехал на ребенка, который ехал по тротуару на детском самокате без электромотора.

- После дорожно-транспортного происшествия мальчика на месте осмотрели медики бригады скорой помощи, госпитализировать его не стали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.