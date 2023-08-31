В Тамбовской области водитель "Газели" сбил 11-летнего мальчика

На ребенка наехал водитель грузовика Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 11-летний мальчик, произошла 30 августа в 13 часов 20 минут на улице Красногвардейской, 20 А города Котовска. 62-летний водитель грузовика «ГАЗ 2790», выезжая с прилегающей территории, наехал на ребенка, который ехал по тротуару на детском самокате без электромотора.

- После дорожно-транспортного происшествия мальчика на месте осмотрели медики бригады скорой помощи, госпитализировать его не стали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.