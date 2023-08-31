Житель Рассказово набросился на машину соседки с кирпичом

В Рассказово 64-летний безработный мужчина намеренно повредил иномарку своей 29-летней соседки. Очевидцы заметили, что нетрезвый человек бьет по чужому автомобилю кирпичом, и сразу же вызвали полицию. Хулигана задержали.

- Мужчине не понравилось, что девушка паркует свой автомобиль именно там, и злоумышленник решил таким образом соседку проучить. В результате хулиган разбил переднее пассажирское стекло, бампер и повредил стойку, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время проводится товароведческая экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.