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НовостиПроисшествия31 августа 2023 9:40

Житель Рассказово набросился на машину соседки с кирпичом

Мужчине не понравилось, где девушка припарковалась
Марина МАКОВЛЕВА

В Рассказово 64-летний безработный мужчина намеренно повредил иномарку своей 29-летней соседки. Очевидцы заметили, что нетрезвый человек бьет по чужому автомобилю кирпичом, и сразу же вызвали полицию. Хулигана задержали.

- Мужчине не понравилось, что девушка паркует свой автомобиль именно там, и злоумышленник решил таким образом соседку проучить. В результате хулиган разбил переднее пассажирское стекло, бампер и повредил стойку, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время проводится товароведческая экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.