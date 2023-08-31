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НовостиПроисшествия31 августа 2023 8:01

Житель Мордовского района лишился лошади по вине злоумышленника

Животное нашли в Мичуринском районе
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники уголовного розыска Мордовского района раскрыли ранее совершенную кражу. У местного жителя пропала лошадь, привязанная на лугу рядом с селом Лавровка. Воришка обрезал веревку и увел животное. Потерпевший обратился в полицию.

- Через интернет-сайт был установлен добросовестный приобретатель из Мичуринского района, который купил животное. Выяснилось, что лошадь была перепродана несколько раз. Но сотрудники полиции изъяли животное и вернули законному владельцу, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время устанавливается личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже. Виновному грозит штраф или лишения свободы на срок до 2 лет.