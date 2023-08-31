Жители Рассказово, воспользовавшиеся найденной банковской картой, получили условные сроки

Рассказовский районный суд привлек жителей Рассказово к уголовной ответственности за кражу денег с банковского счета.

Обвиняемые нашли в магазине потерянную банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты и совершили покупки в различных торговых точках города Рассказово.

- В результате их незаконных действий владельцу банковской карты был причинен ущерб на сумму 7 004 рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Обвиняемые были признаны виновными в тайном хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета. Каждый получил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.