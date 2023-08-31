В Тамбовском районе обнаружили борщевик

Прикасаться к борщевику для человека опасно

Специалисты отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обнаружили на сельскохозяйственных землях Тамбовского района очаги произрастания борщевика на площади 0,028 га.

- Материал контрольно-надзорного мероприятия направлен в прокуратуру Тамбовской области для согласования проведения проверки в отношении правообладателя сельхозугодий, - рассказали в управлении.

К слову, борщевик является опасным растением. Сок борщевика, попадая на кожу, повышает ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Из-за этого можно получить тяжелейший солнечный ожог.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям