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НовостиОбщество31 августа 2023 7:20

В Тамбовском районе обнаружили борщевик

Опасный сорняк занял площадь в 0,028 га
Марина МАКОВЛЕВА
Прикасаться к борщевику для человека опасно

Прикасаться к борщевику для человека опасно

Специалисты отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обнаружили на сельскохозяйственных землях Тамбовского района очаги произрастания борщевика на площади 0,028 га.

- Материал контрольно-надзорного мероприятия направлен в прокуратуру Тамбовской области для согласования проведения проверки в отношении правообладателя сельхозугодий, - рассказали в управлении.

К слову, борщевик является опасным растением. Сок борщевика, попадая на кожу, повышает ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Из-за этого можно получить тяжелейший солнечный ожог.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям