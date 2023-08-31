Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 6:19

В Рассказово выбрали главу города

На пост претендовали три кандидата
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Победителем конкурса стала Вера Соколова

Победителем конкурса стала Вера Соколова

30 августа прошел конкурс на замещение должности главы города Рассказово. В нем приняли участие три кандидата – Игорь Пустовалов, Вера Соколова и Лариса Болтнева.

Конкурс проходил в три этапа. На первом этапе оценивали качества кандидатов на основании представленных ими документов и сведений. Второй этап включал в себя проведение тестирования для оценки теоретических знаний претендентов. Кандидаты прошли его успешно.

На третьем этапе конкурсная комиссия оценила предложенные кандидатами программы, а также качества претендентов по результатам индивидуального собеседования.

В итоге, по количеству набранных баллов, конкурсной комиссией принято решение представить в Рассказовский городской Совет народных депутатов для избрания на должность главы города Рассказово две кандидатуры: Веры Соколовой и Ларисы Болтневой.

- Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Веры Соколовой, - сообщает пресс-служба администрации Рассказово.