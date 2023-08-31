В Рассказово выбрали главу города

Победителем конкурса стала Вера Соколова

30 августа прошел конкурс на замещение должности главы города Рассказово. В нем приняли участие три кандидата – Игорь Пустовалов, Вера Соколова и Лариса Болтнева.

Конкурс проходил в три этапа. На первом этапе оценивали качества кандидатов на основании представленных ими документов и сведений. Второй этап включал в себя проведение тестирования для оценки теоретических знаний претендентов. Кандидаты прошли его успешно.

На третьем этапе конкурсная комиссия оценила предложенные кандидатами программы, а также качества претендентов по результатам индивидуального собеседования.

В итоге, по количеству набранных баллов, конкурсной комиссией принято решение представить в Рассказовский городской Совет народных депутатов для избрания на должность главы города Рассказово две кандидатуры: Веры Соколовой и Ларисы Болтневой.

- Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Веры Соколовой, - сообщает пресс-служба администрации Рассказово.