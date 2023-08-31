Министерство образования и науки Тамбовской области: в структуру ЕГЭ и ОГЭ внесены изменения

У школьников есть время подготовиться к нововведениям 2024 года

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал планируемые изменения в ОГЭ и ЕГЭ в 2024 году. Об этом сообщают в министерстве образования и науки Тамбовской области.

В ОГЭ по русскому языку включены четыре новых задания с кратким ответом, скорректированы критерии оценивания развернутых ответов. В ОГЭ по литературе максимальный первичный балл за работу изменен с 42 до 37 баллов.

Изменения в ЕГЭ коснулись почти всех предметов. Без изменений осталась химия и базовая математика. Больше всего изменений в заданиях по русскому языку, литературе и иностранным языкам.

Как подчеркнули в ведомстве, все изменения направлены на применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области