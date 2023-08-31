Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 августа 2023 6:59

Росгвардейцы задержали на улице Котовска человека с ножом

Мужчина ранил местного жителя, с которым у него был конфликт
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Котовские росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение от оперативного дежурного полиции о том, что жители одного из домов по улице Октябрьской увидели подозрительного мужчину с ножом. Прибыв по этому адресу, правоохранители обнаружили 36-летнего мужчину с ранением плеча. Со слов пострадавшего, травму ему нанес знакомый, с которым у него произошел конфликт. 47-летнего ранее судимого котовчанина сразу задержали сотрудники вневедомственной охраны, при нем находился нож.

- Росгвардейцы передали задержанного в отдел полиции для выяснения обстоятельств, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.