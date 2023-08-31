Росгвардейцы задержали на улице Котовска человека с ножом

Котовские росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение от оперативного дежурного полиции о том, что жители одного из домов по улице Октябрьской увидели подозрительного мужчину с ножом. Прибыв по этому адресу, правоохранители обнаружили 36-летнего мужчину с ранением плеча. Со слов пострадавшего, травму ему нанес знакомый, с которым у него произошел конфликт. 47-летнего ранее судимого котовчанина сразу задержали сотрудники вневедомственной охраны, при нем находился нож.

- Росгвардейцы передали задержанного в отдел полиции для выяснения обстоятельств, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.