1 сентября в тамбовские школы придет 4,4 тысячи первоклассников

1 сентября в Тамбове за парты сядут около 39 тысяч школьников, 4400 из них – первоклассники. На данный момент в школах завершен текущий ремонт, приобретено более 154 тысяч учебников, необходимое оборудование.

На базе школы № 30 в новом учебном году откроется собственная телестудия, где ребят будут обучать азам журналистики. А в 29 лицее - новый технопарк «Кванториум». На севере Тамбова откроется новая школа № 2 на улице Савостьянова, которая значительно разгрузила другие учебные заведения на севере города.

- В этом году в школы пришли работать 58 молодых специалистов, - отметили в администрации города Тамбова.