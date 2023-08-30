В Мичуринске на пешеходном переходе сбили 16-летнюю девушку

Девушка оказалась в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала несовершеннолетняя, произошла 29 августа в 13 часов 20 минут в районе дома №191 по улице Марата города Мичуринска. 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта» сбила 16-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую на автомобиле скорой помощи доставили в городскую больницу имени С.С Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.