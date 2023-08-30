Любитель быстрой езды из Тамбова чуть не лишился машины из-за невыплаченных штрафов ГИБДД

Судебный пристав наложил арест на принадлежащий должнику автомобиль

Тамбовские судебные приставы выявили злостного неплательщика штрафов ГИБДД. 23-летний мужчина 27 раз нарушил правила дорожного движения. Он неоднократно превышал скорость в Московской, Рязанской и Пензенской областях и не пристегивался ремнем безопасности. Сумма его долга составила 19 тысяч рублей.

- Сотрудник ведомства наложил арест на принадлежащий должнику автомобиль марки LADA Priora, что побудило гражданина погасить задолженность в полном объеме. После того, как мужчина предоставил документы, подтверждающие факт оплаты, судебный пристав отменил постановление об аресте автотранспортного средства, - сообщают в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Фото УФССП России по Тамбовской области