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НовостиОбщество30 августа 2023 13:10

Тамбовчане жалуются в соцсетях на горы мусора

За август ЦУР зафиксировал более 300 обращений
Марина МАКОВЛЕВА
Уборка мусора всегда актуальна для тамбовчан

Уборка мусора всегда актуальна для тамбовчан

В социальных сетях тамбовчанин попросил убрать крупногабаритный мусор с улицы Астраханской, 250. Сообщение зафиксировали специалисты ЦУР и передали его по назначению. В тот же день региональный оператор вывез мусор. Также после просьбы жительницы Тамбова убрали строительный мусор с улицы Чичканова. Срез асфальта остался после не завершенного ремонта дороги и тротуаров.

- Тема мусора остается для тамбовчан актуальной – так, за август ЦУР зафиксировал более 300 таких сообщений. Все они переданы ответственным исполнителям, - сообщают в ЦУР Тамбовской области.

Фото ЦУР Тамбовской области