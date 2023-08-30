Тамбовчане жалуются в соцсетях на горы мусора

Уборка мусора всегда актуальна для тамбовчан

В социальных сетях тамбовчанин попросил убрать крупногабаритный мусор с улицы Астраханской, 250. Сообщение зафиксировали специалисты ЦУР и передали его по назначению. В тот же день региональный оператор вывез мусор. Также после просьбы жительницы Тамбова убрали строительный мусор с улицы Чичканова. Срез асфальта остался после не завершенного ремонта дороги и тротуаров.

- Тема мусора остается для тамбовчан актуальной – так, за август ЦУР зафиксировал более 300 таких сообщений. Все они переданы ответственным исполнителям, - сообщают в ЦУР Тамбовской области.

Фото ЦУР Тамбовской области