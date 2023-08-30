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НовостиПроисшествия30 августа 2023 12:20

В Тамбовской области заведующая ФАП вносила ложные данные о вакцинированных

Женщину ждет суд
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В УФСБ России по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении заведующей фельдшерско-акушерским пунктом одного из региональных учреждений здравоохранения, которую обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую инфраструктуру Российской Федерации).

Сотрудники регионального УФСБ установили, что женщина, используя служебное положение, нарушила правила доступа к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, которая внесена в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, чтобы внести недостоверные сведения о вакцинировании пациентов.

- В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. – За такое преступление грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.