В Тамбове семейную пару приговорили к 10,5 и 9,5 годам колонии за торговлю наркотиками

Советский районный суд города Тамбова признал виновными супругов из Республики Узбекистан. Женщина и мужчина 26 и 32 лет отправятся за решетку за незаконный сбыт наркотиков на территории города Тамбова. Ранее семейная пара уже была осуждена за совершение аналогичных преступлений.

- Супруги в июле 2022 года вступили в преступный сговор с неустановленным лицом, от которого на территории Московской области получили оптовую партию наркотического средства общей массой около 1,4 граммов, предназначенного для раскладки на территории города Тамбова. В дальнейшем они разместили наркотическое средство в 4 тайниках–закладках на территории областного центра, - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.

Мужчине назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его супруге - 9 лет 6 месяцев в колонии общего режима.