В школах Тамбова обновили меню

Рацион составляли с учетом вкуса школьников Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В наступающем учебном году тамбовских учеников ждет обновленное школьное меню. Так, в меню муниципального предприятия «Школьник» в этом году появятся куриные палочки, булгур и шницель «Мечта лицеиста». Последний кстати прошел удачную апробацию в летнем пришкольном лагере. Ранее также в меню вошли наггетсы, которые заменили запрещенные Роспотребнадзором сосиски, и пельмени.

- Все они будут приготовлены с максимальным сохранением питательных веществ и витаминов, необходимым сочетанием жиров, белков и углеводов. Эти блюда не являются фастфудом. Они готовятся в пароконвектоматах, а не жарятся, что в школьном питании не допускается, - говорит главный технолог МУП «Школьник» Татьяна Баранова.

Учреждение обслуживает школы в Тамбове, Строителе, Покрово-Пригородном. Для начальной школы у него разработано 10-дневное меню, а для 5-11 классов — на 12 дней.

- Пришлось отказаться от рыбы, так как большинство детей ее не ест. Жалко и продукт, который идет на выброс, и сил поваров, затраченных на его готовку. Вместо рыбы мы ввели куриные палочки, добавили творожную запеканку. Экспериментируем и с первыми блюдами. Дети любят гороховый суп с гренками, борщ и лапшу. Решили опробовать в этом году чечевичный суп и овощной с цветной капустой и кукурузой,- говорит Татьяна Петровна.

Фасолевый суп вводят в этом году и ООО «Новая система питания», которая кормит 16 школ областного центра. В их меню также будут любимые многими детьми наггетсы и пельмени.