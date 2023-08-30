В Тамбове законсервируют дом-памятник, который пострадал от пожара

«Дом Нарышкиных» на улице Советской, который серьезно пострадал в результате пожара в конце мая этого года, законсервируют. Как сообщили в городском управлении жилищной политики, поскольку особняк является памятником архитектуры, любые виды работ в нем должны проходить государственную экспертизу, а это всё время. Взять и просто начать какие-либо манипуляции по сохранению стен или крыши на таком объекте нельзя.

- В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация на необходимые виды работ, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Она должна быть готова к концу сентября. Следующий этап - консервация дома. Он также будет проходить под авторским надзором разработчиков проекта и управления по госохране памятников Тамбовской области.