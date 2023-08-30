Прокуратура Гавриловского района вступилась за права многодетной матери

Жительница Гавриловского муниципального округа пожаловалась на незаконный отказ в возмещении оплаты за очную форму обучения студенту - члену многодетной семьи. Прокуратура Гавриловского района провела проверку и выяснила: женщине отказано из-за того, что оплата за обучение производилась в период отсутствия статуса «многодетная семья».

- Предоставление многодетной семье меры социальной поддержки в виде возмещения оплаты за обучение члена многодетной семьи не должно ставиться в зависимость от даты оплаты обучения, поскольку продление статуса «многодетной семьи» допускается только после поступления ребенка на обучение, - подчеркнули в прокуратуре Гавриловского района.

Прокуратура внесла представление руководителю Центра социальной поддержки граждан. На данный момент права многодетной семьи восстановлены.