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НовостиОбщество30 августа 2023 10:53

Прокуратура Гавриловского района вступилась за права многодетной матери

Женщине отказали в возмещении оплаты за обучение сына
Марина МАКОВЛЕВА

Жительница Гавриловского муниципального округа пожаловалась на незаконный отказ в возмещении оплаты за очную форму обучения студенту - члену многодетной семьи. Прокуратура Гавриловского района провела проверку и выяснила: женщине отказано из-за того, что оплата за обучение производилась в период отсутствия статуса «многодетная семья».

- Предоставление многодетной семье меры социальной поддержки в виде возмещения оплаты за обучение члена многодетной семьи не должно ставиться в зависимость от даты оплаты обучения, поскольку продление статуса «многодетной семьи» допускается только после поступления ребенка на обучение, - подчеркнули в прокуратуре Гавриловского района.

Прокуратура внесла представление руководителю Центра социальной поддержки граждан. На данный момент права многодетной семьи восстановлены.