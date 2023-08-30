В Тамбове не будет света на 10 улицах

31 августа в Тамбове отключат свет в связи с ремонтными работами на электросетях. По информации администрации города Тамбова, отключения пройдут по следующим адресам:

с 9.00 до 11.30:

- по ул. Рязанской, д. 8;

с 13.30 до 16.30:

- по пр. Достоевского, д. 11-15;

- по пр. Б. Хмельницкого, д. 1-35, 2-42;

- по ул. Нагорной, д. 7-13;

- по ул. Н. Островского, д. 1-57, 2-64;

- по ул. Достоевского, д. 1-67, 2-36;

с 9.00 до 16.00:

- по ул. Лесной, д. 38-54;

- по ул. Саратовской, д. 23,23А;

- по ул. Орловской, д. 30-44, 23-49;

- по ул. Гагарина, д. 129,137.