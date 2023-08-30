В Тамбове не будет света на 10 улицах

31 августа в Тамбове отключат свет в связи с ремонтными работами на электросетях. По информации администрации города Тамбова, отключения пройдут по следующим адресам:
с 9.00 до 11.30:
- по ул. Рязанской, д. 8;
с 13.30 до 16.30:
- по пр. Достоевского, д. 11-15;
- по пр. Б. Хмельницкого, д. 1-35, 2-42;
- по ул. Нагорной, д. 7-13;
- по ул. Н. Островского, д. 1-57, 2-64;
- по ул. Достоевского, д. 1-67, 2-36;
с 9.00 до 16.00:
- по ул. Лесной, д. 38-54;
- по ул. Саратовской, д. 23,23А;
- по ул. Орловской, д. 30-44, 23-49;
- по ул. Гагарина, д. 129,137.