В Строителе пройдет праздник «Цнинское раздолье»

На празднике выступят, в том числе, и местные исполнители

2 сентября в Строителе пройдет День поселка. В празднике «Цнинское раздолье» примут участие шоу барабанщиков Знаменской музыкальной школы, ансамбли «Дебют», «Новый мир», «Цнинское раздолье», «Веселый сувенир», танцевальные коллективы «Кислород», «Чикаго», «Смайл».

- Будет работать несколько интерактивных площадок, где пройдут мастер-классы по изготовлению кукол, бисероплетению. Своими навыками поделятся тамбовские ремесленники, - рассказали в администрации города Тамбова.

Также в программе праздника танцующие куклы, шоу ходулистов, пенная дискотека, фотобудка, выставка «Русская изба». Для желающих перекусить будет работать фуд-корт зона. Начало праздника в 17.00.

Фото администрации города Тамбова