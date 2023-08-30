Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 9:20

В Строителе пройдет праздник «Цнинское раздолье»

В программе выступления творческих коллективов, мастер-классы и пенная дискотека
Марина МАКОВЛЕВА
На празднике выступят, в том числе, и местные исполнители

На празднике выступят, в том числе, и местные исполнители

2 сентября в Строителе пройдет День поселка. В празднике «Цнинское раздолье» примут участие шоу барабанщиков Знаменской музыкальной школы, ансамбли «Дебют», «Новый мир», «Цнинское раздолье», «Веселый сувенир», танцевальные коллективы «Кислород», «Чикаго», «Смайл».

- Будет работать несколько интерактивных площадок, где пройдут мастер-классы по изготовлению кукол, бисероплетению. Своими навыками поделятся тамбовские ремесленники, - рассказали в администрации города Тамбова.

Также в программе праздника танцующие куклы, шоу ходулистов, пенная дискотека, фотобудка, выставка «Русская изба». Для желающих перекусить будет работать фуд-корт зона. Начало праздника в 17.00.

Фото администрации города Тамбова