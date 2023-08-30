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НовостиПроисшествия30 августа 2023 8:50

Тамбовчанин отправится в колонию на 4 года за незаконное изготовление и хранение взрывчатки

Мужчина купил реактивы и сам сделал опасные вещества
Марина МАКОВЛЕВА

Советский районный суд города Тамбова огласил приговор местному жителю за незаконные изготовление и хранение взрывчатых веществ.

- Подсудимый в сентябре 2022 года неоднократно просматривал видеоролики, демонстрирующие процесс самостоятельного изготовления взрывчатых веществ, после чего у него возник преступный умысел на изготовление таких веществ, - рассказали в Советском суде города Тамбова.

Злоумышленник купил необходимые реактивы и взрывчатые вещества, которые он незаконно хранил у себя дома до их изъятия сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области. Также у него нашли самодельную взрывчатку.

Суд признал тамбовчанина виновным и определил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20000 рублей.