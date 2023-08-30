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НовостиОбщество30 августа 2023 7:21

Тамбовчанин погасил полумиллионный долг, чтобы выехать за границу

Мужчина своевременно не платил алименты и налоги
Марина МАКОВЛЕВА

В Советском районном отделении судебных приставов находились исполнительные производства, возбужденные в отношении 48-летнего мужчины. Он задолжал 436 тысяч рублей по алиментам, а также 90 тысяч рублей налоговых платежей. Погашать задолженность тамбовчанин не спешил.

- Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. По стечению обстоятельств мужчине как можно быстрее потребовалось вылететь в Эстонию и он погасил задолженность в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.