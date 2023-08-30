В Тамбове состоится суд над бывшим директором фирмы, сэкономившей на детях 11 млн рублей

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «СТИНЭК». Женщину обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Ленинского района города Тамбова.

- В октябре 2020 года при выполнении работ в рамках контракта по благоустройству сквера в районе ул. Набережная, 32/2, город Тамбов подрядной организацией установлено детское игровое оборудование, не соответствующее требованиям проектно-сметной документации. Разница в деньгах между проектной стоимостью объекта и фактической, которую пыталась похитить обвиняемая, составила около 11 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу.