После гибели 10-летнего мальчика в Мичуринске обследуют аварийные здания

В администрации города Мичуринска разбираются в причинах трагического происшествия, в результате которого под рухнувшей стеной погиб 10-летний мальчик. Как выяснилось, данный участок земли имеет арендатора с 2016 года сроком на 20 лет. Однако он не позаботился о мерах безопасности на данной территории.

- По поручению главы города Мичуринска в наукограде инициировано создание специальной комиссии. Специалистам предстоит обследовать аварийные, признанные непригодными для проживания здания, которые числятся в реестре муниципальной собственности города. По результату примут необходимые меры обеспечения безопасности горожан: решение о сносе либо ограничении доступа мичуринцев, - рассказали в администрации наукограда.

Напомним, происшествие, приведшее к гибели 10-летнего ребенка в микрорайоне Кочетовка в Мичуринске, произошла 28 августа. По данному факту Мичуринским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека.