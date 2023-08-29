В Мичуринске директора и главбуха строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 900 тысяч рублей

Путем завышения объемов и видов выполненных работ было совершено хищение бюджетных средств

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и главного бухгалтера строительной организации. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

- В период с мая по июнь 2021 года обвиняемые при осуществлении текущего ремонта и благоустройства территории в пределах улиц Социалистическая, Коммунистическая города Мичуринска путем завышения объемов и видов выполненных работ совершили хищение бюджетных денежных средств на сумму свыше 900 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Уголовное дело будет направлено в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото прокуратуры Тамбовской области