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НовостиОбщество29 августа 2023 9:21

В Знаменском районе более 700 домов не получали квитанции на воду

Прокуратура через суд обязала ресурсоснабжающую организацию направлять потребителям платежки
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Знаменского района проверила исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере после обращения жителей Покрово-Марфинского сельсовета. При этом были выявлены нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации.

- Жителям более 700 домов Покрово-Марфинского сельсовета на протяжении длительного периода времени платежные документы на оплату услуг по водоснабжению не направлялись, что затрудняло своевременную оплату этих услуг, - сообщают в прокуратуре Знаменского района.

Прокурор района внес в адрес ресурсоснабжающей организации представление, которое было рассмотрено. Однако нарушения не были устранены. После обращения в суд ресурсоснабжающую организацию обязали направлять потребителям платежные документы на оплату услуг по водоснабжению.