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НовостиПроисшествия29 августа 2023 8:32

Житель Мичуринского района после пьяной ссоры поджег дом соседа

Соседи увидели огонь и вовремя вызвали пожарных
Марина МАКОВЛЕВА

Поздно ночью в селе Ярок Мичуринского района загорелся дом. Безработный 52-летний местный житель решил отомстить своему соседу и поджег его жилище. К счастью, пламя увидели неравнодушные односельчане, которые вызвали спасателей.

- Выяснилось, что двое мужчин после бурного застолья поссорились. Ссора переросла в драку. После этого один поджег дом другого и отправился спать, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

У соседа изъяли бутылку с горючей жидкостью. Злоумышленник признался в содеянном. В настоящее время он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.