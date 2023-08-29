В Первомайском районе обнаружены неисправные школьные автобусы

Всего выявлено 15 неисправных транспортных средств

Прокуратура Первомайского района провела проверку в МБОУ «Первомайская СОШ». При этом были выявлены нарушения при эксплуатации школьных автобусов.

Как рассказали в ведомстве, в 15-ти транспортных средствах имеются неисправности: плохо работает привод управления дверью; неисправно устройство, препятствующее движению при открытой боковой двери, а также неисправна аварийная сигнализация. В некоторых автобусах обнаружены просроченные аптечка и огнетушитель, неисправные стеклоочистители лобового стекла, сломанный фиксатор ремня безопасности.

Прокуратура внесла представление директору школы. В итоге технические неисправности школьных автобусов были оперативно устранены.

Фото прокуратуры Первомайского района