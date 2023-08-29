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НовостиОбщество29 августа 2023 8:04

В Первомайском районе обнаружены неисправные школьные автобусы

После представления прокуратуры нарушения оперативно устранили
Марина МАКОВЛЕВА
Всего выявлено 15 неисправных транспортных средств

Всего выявлено 15 неисправных транспортных средств

Прокуратура Первомайского района провела проверку в МБОУ «Первомайская СОШ». При этом были выявлены нарушения при эксплуатации школьных автобусов.

Как рассказали в ведомстве, в 15-ти транспортных средствах имеются неисправности: плохо работает привод управления дверью; неисправно устройство, препятствующее движению при открытой боковой двери, а также неисправна аварийная сигнализация. В некоторых автобусах обнаружены просроченные аптечка и огнетушитель, неисправные стеклоочистители лобового стекла, сломанный фиксатор ремня безопасности.

Прокуратура внесла представление директору школы. В итоге технические неисправности школьных автобусов были оперативно устранены.

Фото прокуратуры Первомайского района