Несколько улиц Мичуринска останутся без газа

С 29 по 31 августа в Мичуринске будут проводиться работы по техническому перевооружению комплексного оборудования по улицам Советской и Инженерной.

В связи с этим, по информации администрации города Мичуринска, будет временно прекращена подача газа абонентам на нескольких улицах: ул. Красная, ул. Советская, ул. Привокзальная, Турмасовский пер., ул. Путевая, ул. Красная, ул. Речная, ул. Яблоневая, ул. Дальняя, ул. Кубанева, ул. 5-я Декабря, ул. Фурманова, ул. Ягодная, ул. Котовского, пер. Литейный, ул. Луцкого, ул. Чкалова, ул. Транспортная, ул. Фрезерная, ул. Линейная, ул. Широкая, ул. Гончарова, ул. Светлая, ул. Энгельса, ул. Проточная.

Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ.