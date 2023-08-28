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НовостиПроисшествия28 августа 2023 14:22

В Тамбове осудили наркозакладчика, пытавшегося продать около 100 грамм героина и метадона

Мужчина отправится в колонию строгого режима на 8,5 лет
Марина МАКОВЛЕВА

Представитель прокуратуры Советского района Тамбова поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Республики Узбекистан. Мужчину признали виновным в совершении 10 преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотиков через Интернет.

- Подсудимый, не имея постоянного источника дохода и преследуя цель незаконного обогащения, в Воронеже получил оптовую партию наркотического средства героин и метадон общей массой около 105 граммов, для раскладки в тайниках на территории города Тамбова. В дальнейшем подсудимый разместил героин в 9 тайниках – закладках на территории города Тамбова, - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.

Злоумышленника задержали при попытке разместить оставшуюся часть наркотиков. При личном досмотре у него изъяли еще 37 свертков, предназначенных для дальнейшего сбыта.

Мужчине назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.