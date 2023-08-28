Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 августа 2023 12:31

Житель Котовска нашел банковскую карту и потратил 1,3 тысячи рублей

Мужчина за покупки расплачивался бесконтактным способом
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Котовска обратилась местная жительница. Женщина потеряла банковскую карту и через некоторое время стала получать уведомления о тратах с нее.

- После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник, имея доступ к банковской карте с функцией бесконтактного платежа, позволяющей оплачивать покупки без ПИН-кода, похитил карту и расплатился ей в магазинах города, потратив в общей сложности 1318 рублей, - рассказали в администрации города Котовска.

Возбуждено уголовное дело.