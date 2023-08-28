Житель Котовска нашел банковскую карту и потратил 1,3 тысячи рублей

В полицию Котовска обратилась местная жительница. Женщина потеряла банковскую карту и через некоторое время стала получать уведомления о тратах с нее.

- После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник, имея доступ к банковской карте с функцией бесконтактного платежа, позволяющей оплачивать покупки без ПИН-кода, похитил карту и расплатился ей в магазинах города, потратив в общей сложности 1318 рублей, - рассказали в администрации города Котовска.

Возбуждено уголовное дело.