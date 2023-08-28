В Мичуринске под обрушившейся стеной заброшенного здания погиб 10-летний мальчик

Стена обрушилась на ребенка

Прокуратура Тамбовской области проводит проверку по факту гибели 10-летнего мальчика из-за обрушения части стены здания. ЧП произошло 28 августа в микрорайоне Кочетовка.

В ходе надзорных мероприятий будет установлено, кому принадлежало здание и соблюдались ли нормы безопасности при его эксплуатации. Также будет дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц.

С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор города Мичуринска Сергей Голованчиков.

- Ход процессуальной проверки, организованной следственным органом, поставлен на контроль в прокуратуре г. Мичуринска, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области