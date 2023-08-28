Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 11:00

В Тамбове утилизировали говядину неизвестного происхождения

Владелец избавился от сомнительного мяса добровольно
Марина МАКОВЛЕВА
Мясо обнаружили на складе в Тамбове

Мясо обнаружили на складе в Тамбове

В управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступила информация о поставке в регион говядины из сырья неизвестного происхождения. Сотрудники ведомства подтвердили, что продукция находится на складе в Тамбове.

- Собственник продукции был проинформирован о необходимости прекращения реализации продукции, несоответствующей требованиям Технических регламентов Таможенного союза и законодательству Российской Федерации. Вышеуказанная продукция утилизирована владельцем в добровольном порядке, - отметили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям