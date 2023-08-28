В Сосновке задержан 17-летний житель Воронежа, забиравший деньги у пенсионерок

В Сосновке подполковник полиции Джамал Курбанов возвращался со службы домой на автомобиле и заметил молодого человека в черной медицинской маске. Тот явно куда-то спешил. Сотрудник полиции счел это странным. Неподалеку он увидел стоящий на обочине автомобиль. Водитель пояснил, что работает в такси и привез молодого человека.

По указанному таксистом адресу находился дом пенсионерки. Та призналась, что ждет молодого парня. Пока они разговаривали, от дома побежал мужчина. Вернувшись к такси, полицейский нашел в вещах, оставленных парнем, паспорт на имя 17-летнего жителя Воронежа. Также выяснилось, что это уже не первый адрес, который молодой человек посетил.

Джамал Курбанов окончательно уверился, что парень - курьер-мошенник и связался с дежурной частью ОМВД России по Сосновскому району. Курьера удалось задержать в другом такси.

- При себе у него было обнаружено 110 тысяч рублей, которые, как в последствии выяснилось, он уже успел забрать у бабушки, проживающей на улице Ленина. Пенсионерка его легко опознала, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Молодой человек признался, что работал курьером по наводке мошенников, забирая деньги по указанным адресам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Выясняются все обстоятельства произошедшего.