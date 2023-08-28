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НовостиПроисшествия28 августа 2023 10:11

В Тамбове мужчина бросался с кулаками на проезжающие машины

4 автомобиля получили повреждения
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове на улице Мичуринской безработный 35-летний мужчина намеренно повредил две иномарки и два отечественных автомобиля. Владелец одной из машин обратился в полицию. Он рассказал, что глубокой ночью на проезжую часть вышел нетрезвый мужчина, который бросался с кулаками на автомобили. Наряду патрульно-постовой службы удалось задержать дебошира.

- Выяснилось, что нетрезвый гражданин шел по проезжей части в северной части Тамбова. После того, как один из автомобилистов ему посигналил, чтобы предупредить о том, что мужчина передвигается явно в неположенном месте, он воспринял это в штыки. Прохожий с кулаками начал бросаться на проезжающие мимо машины, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

На мужчину составили ряд протоколов о правонарушениях, он будет оштрафован.