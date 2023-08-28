В Токаревском районе главу администрации сельсовета оштрафовали за самоуправство

Прокуратура Токаревского района проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции при распоряжении муниципальной собственностью. При этом выяснилось, что глава администрации одного из сельсоветов района использовал служебный автомобиль в личных целях для поездок в Тамбов в выходной день.

- По постановлению прокурора района глава администрации сельсовета привлечен к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), - прокомментировали в прокуратуре Токаревского района.