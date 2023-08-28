В Тамбовской области осудили главу экстремистской организации

Осужденному предстоит выплатить полуторамиллионный штраф

Представитель прокуратуры Сосновского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины. Его признали виновным в организации деятельности экстремистской организации.

- Подсудимый в период с ноября 2020 года по декабрь 2021 года, отбывая наказание в исправительном учреждении региона, организовал и возглавил деятельность запрещенной группы международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (А.У.Е.), - сообщают в прокуратуре Сосновского района.

Обвинение требовало для мужчины 8 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере более 1,5 млн руб. По решению суда он отправится за решетку на 7 лет, сумма штрафа останется прежней.

Фото прокуратуры Сосновского района