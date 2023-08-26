12 тамбовчан из числа-детей сирот получили квартиры

25 августа 12 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, стали новоселами. Они получили ключи от квартир. Церемония вручения прошла в поселке Мичурина Мичуринского муниципального округа во дворе дома №16 по улице Энтузиастов.

Напомним, по закону детям-сиротам и лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, государство однократно предоставляет жильё из специализированного жилищного фонда Тамбовской области. В 2022 году квартиры получили 314 человек из данной категории. Это стало возможным благодаря строительству, в том числе, трёх новых домов в посёлке Мичурина Мичуринского муниципального округа. В августе еще 71 человек получит здесь квартиры. А всего в микрорайоне новоселье в этом году справят 331 человек.

Кроме того, по программе «Социальная поддержка граждан» министерство соцзащиты региона предоставляет дополнительно социальную выплату – это жилищный сертификат для приобретения жилья. За два года по жилищным сертификатам было приобретено 77 квартир, в этом году запланировано выдать 96 сертификатов.

- Всего в 2023 году на меры по обеспечению жильём детей-сирот в Тамбовской области направлено более 840 млн рублей, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.