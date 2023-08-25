Житель Рассказовского района получил 4 года за покупку наркотика через интернет

Житель Рассказовского района отправится за решетку за незаконное приобретение наркотических средств.

Мужчина хотел приобрести запрещенное вещество и для этого написал в мессенджере наркоторговцу. После оплаты он получил фотографию с координатами тайника-закладки.

- В тот же день обвиняемый прибыл в указанное место, отыскал тайник-закладку и извлек вещество, весом 1.38 г, содержащее в своем составе наркотическое средство a-пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона. В этот же день наркотическое средство было изъято у обвиняемого сотрудниками полиции, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

В суде мужчина полностью признал вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.