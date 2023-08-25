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НовостиОбщество25 августа 2023 15:00

В Тамбове на Агапкина заработали два светофора

Движение регулируется на пересечении с Проектным проездом и проездом Запрудный
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

25 августа на Агапкина включили сразу два светофора. Первый - на пересечении с Проектным проездом, второй - на проезде Запрудный. Оба перекрестка по дороге в школу №2, которая откроет свои двери для учеников уже через неделю.

- Для обеспечения безопасности дорожного движения и прохода пешеходов введены в эксплуатацию два светофорных объекта по ул. Агапкина, которые предусматривались при ее строительстве. Включили светофоры перед 1 сентября, чтобы в новую школу дети могли добираться без происшествий, - говорит начальник отдела содержания улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения администрации города Антон Соколов.