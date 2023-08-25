В Рассказово организовали новые пешеходные переходы

Дорога в школу должна быть безопасной

В Рассказово перед новым учебным годом появились два новых пешеходных перехода: на улице Пушкина, в районе банка, и на улице Тамбовская, возле корпуса 6 школы № 3.

- Установлены искусственные неровности на улицах нашего города: Гагарина, Морозовская, Комитетская, Фабричный проезд, две неровности на улице Тамбовская. В настоящее время продолжается установка дорожных знаков, работы выполняются в соответствии с графиком проведения работ, которые завершаться до 1 сентября, - рассказали в администрации города Рассказово.

Фото администрации города Рассказово