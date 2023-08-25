В Тамбовской области прокуратура защитила права травмированного на производстве работника

Уваровская межрайонная прокуратура установила, что в августе 2022 года сотрудник предприятия получил тяжелую травму в результате несчастного случая на производстве.

- Как показало расследование несчастного случая, причиной произошедшего стало несоблюдение требований к охране труда ответственными должностными лицами организации-работодателя, - рассказали в Уваровской межрайонной прокуратуре.

В интересах пострадавшего работника в суд было направлено исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объеме.