Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2023 11:30

В Тамбовской области прокуратура защитила права травмированного на производстве работника

Причиной происшествия стало несоблюдение требований к охране труда
Марина МАКОВЛЕВА

Уваровская межрайонная прокуратура установила, что в августе 2022 года сотрудник предприятия получил тяжелую травму в результате несчастного случая на производстве.

- Как показало расследование несчастного случая, причиной произошедшего стало несоблюдение требований к охране труда ответственными должностными лицами организации-работодателя, - рассказали в Уваровской межрайонной прокуратуре.

В интересах пострадавшего работника в суд было направлено исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объеме.