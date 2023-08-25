Тамбовчанин, которого поймали за рулем без прав, пытался подкупить полицейского

24 августа на ул. Советской города Рассказово сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился 28-летний житель Кирсанова. При проверке документов полицейские установили, что молодой человек был лишен права управления транспортным средством. Его отстранили от управления автомобилем, после чего сотрудники ГИБДД начали оформлять административный протокол. За непривлечение к административной ответственности мужчина попытался дать взятку. Об этом полицейский сообщил в дежурную часть МОМВД России «Рассказовский» и службу собственной безопасности. Водителя задержали и доставили в отдел внутренних дел для дачи объяснений. Принято решение о возбуждении уголовного дела за попытку дачи взятки сотруднику полиции.

- Сотрудники полиции напоминают: попытка дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей карается как административной, так и уголовной ответственностью, - говорят в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.