Тамбовчанин сбежал из колонии, чтобы пожаловаться в прокуратуру, но через сутки сдался

Три года назад Уваровский районный суд приговорил местного жителя к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 000 рублей. Срок его наказания истекал 2 июня 2024 года. Отбывать его осужденный прибыл в Колонию поселение № 2 УФСИН России по Тамбовской области.

- 9 октября 2021 года осужденный был выведен для осуществления работ по уборке картофеля на хозяйственном объекте. После чего, у осужденного возник преступный умысел на совершение побега из мест лишения свободы, в связи с чем, он, не имея соответствующего разрешения, самовольно покинул рабочий объект, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

На свободе мужчина находился недолго. Уже на следующие сутки на 70 км автодороги Тамбов-Пенза в Кирсановском районе его задержали и доставили колонию. В суде мужчина признал вину, рассказав, что решил сбежать, чтобы подать жалобу в прокуратуру. Но из-за плохого самочувствия, отсутствия еды и денег быстро понял, что до прокуратуры не дойдет. Поэтому вышел на дорогу специально, чтобы его задержали.

Кирсановский районный суд признал беглеца виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 67 429,63 рублей. Суд апелляционной инстанции оставил приговор суда без изменения.