Тамбовский Роспотребнадзор не рекомендует купание на 10 пляжах области

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области опубликовало список пляжей, купание в которых не рекомендуется из-за неблагоприятных микробиологических показателей.

Так, в "черный список" ведомства попали:

- карьер "Ласковский", пляж со стороны парка Победы (пляж "Олимпийский");

- левый берег Цны на Рассказовском шоссе после "Кривого моста";

- пляж на Цне в районе МНТК "Микрохирургия глаза" им. Ак. С. Федорова;

- пляж на Цне в районе парка "Дружба" вблизи Тезикова моста;

- Цна в районе кафе "Парус";

- Цна в селе Перикса, пляж СНТ "Эльдорадо";

- пляж "Козий луг" на Цне, Котовск;

- река Мошляйка, село Тулиновка;

- пруд "Поселковый", Новая Ляда;

- пляж "Чибизовка", река Лесной Тамбов, Рассказово.