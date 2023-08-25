Тамбовский Роспотребнадзор не рекомендует купание на 10 пляжах области

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области опубликовало список пляжей, купание в которых не рекомендуется из-за неблагоприятных микробиологических показателей.
Так, в "черный список" ведомства попали:
- карьер "Ласковский", пляж со стороны парка Победы (пляж "Олимпийский");
- левый берег Цны на Рассказовском шоссе после "Кривого моста";
- пляж на Цне в районе МНТК "Микрохирургия глаза" им. Ак. С. Федорова;
- пляж на Цне в районе парка "Дружба" вблизи Тезикова моста;
- Цна в районе кафе "Парус";
- Цна в селе Перикса, пляж СНТ "Эльдорадо";
- пляж "Козий луг" на Цне, Котовск;
- река Мошляйка, село Тулиновка;
- пруд "Поселковый", Новая Ляда;
- пляж "Чибизовка", река Лесной Тамбов, Рассказово.