Мичуринцев зовут на вакцинацию от гриппа

В ноябре-декабре декабре ожидается рост заболеваемости гриппом. Обезопасить себя и снизить риск осложнений и летальных исходов, а также облегчить течение болезни, можно, сделав прививку от сезонного гриппа.

В этом году прививочная кампания против гриппа стартует в августе. Жители Мичуринска за иммунизацией могут обратиться в прививочный кабинет (№13) по адресу ул. Интернациональная д.108 в будние дни с 08:30 до 15:00. Уточнить вопросы получения прививки можно и в поликлинике по месту жительства с 12:00 до 15:00 по адресам: Липецкое шоссе, 26 (кабинет № 2), а также ул. Революционная, 8 (кабинет №6). Справки по телефону 8(47545)3-03-20 доб. 264 или 265.

- При себе необходимо иметь: паспорт, страховой медицинский полис, страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС), сменную обувь или бахилы, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.