В Тамбове мотоциклист без прав столкнулся с иномаркой

Мотоциклист потерял управление на дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием мототехники произошла 24 августа в 14 часов в районе дома №18 по ул. Аграрной СНТ «Смородинка» города Тамбова. 24-летний мужчина без прав за рулем мотоциклом «Patron Sport 150», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог поворачивал направо и не предоставил преимущество в движении автомобилю. Потеряв управление мотоциклист выехал на встречную полосу, где столкнулся со «SKODA YETI» под управлением 64-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, 24-летнего пассажира мотоцикла с травмами на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.