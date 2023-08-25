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НовостиПроисшествия25 августа 2023 8:31

В Тамбове мотоциклист без прав столкнулся с иномаркой

В аварии пострадал пассажир мототехники
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мотоциклист потерял управление на дороге

Мотоциклист потерял управление на дороге

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием мототехники произошла 24 августа в 14 часов в районе дома №18 по ул. Аграрной СНТ «Смородинка» города Тамбова. 24-летний мужчина без прав за рулем мотоциклом «Patron Sport 150», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог поворачивал направо и не предоставил преимущество в движении автомобилю. Потеряв управление мотоциклист выехал на встречную полосу, где столкнулся со «SKODA YETI» под управлением 64-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, 24-летнего пассажира мотоцикла с травмами на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.